Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Енесия»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение со счетом в 1/4 финала Кубка России против «Енисея».

«Мы по ходу сезона превратились в группу игроков и не были ни сборах этим вариантом состава. Команда будет сильнее, чем набор игроков. В этих условиях нужно сделать все, чтобы сохранить прописку в РПЛ», - сказал Слуцкий на пресс-конференции.

В составе красноярской команды дубль оформил нападающий Андрей Окладников (12-я и 32-я минуты), помимо него забил полузащитник Никита Глушков (39). У казанского клуба голом отличился форвард Герман Онугха (86).

Таким образом, «Енисей» установил новое достижение клуба, выйдя в полуфинал Кубка России.

Напомним, что накануне московское «Динамо» обыграло «Балтику», два других четвертьфинала «Алания» - «Зенит» и ЦСКА - «Спартак» пройдут сегодня.

Полуфинальные пары определятся в завтрашней жеребьевке.