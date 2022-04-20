Бывший тренер «Спартака» заявил, что спад ЦСКА связан с игрой легионеров

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов объяснил спад в результатах ЦСКА.

«После прекрасного возобновления сезона в адрес команды оказалось спето слишком много дифирамбов. Легионеров, пополнивших состав армейцев зимой, нахваливали со всех сторон. И было за что: они действительно показывали неплохой футбол. Дальше, видимо, произошёл спад. Иначе сложно объяснить, почему в играх с аутсайдерами они смотрелись столь невнятно», - приводит слова Ледяхова RT.

Добавим, что в последних трех турах РПЛ ЦСКА не одержал ни одной победы, сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и «Уфой» (1:1) и потерпев поражение от «Химок» (2:4).

Сегодня армейцы примут на своем поле «Спартак» в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.