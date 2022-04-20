Ринат Билялетдинов: Одними легионерами все происходящее в «Рубине» нельзя объяснить

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о гостевом поражении команды из Казани в матче 1/4 финала Кубка России от «Енисея» (1:3).

«Одними легионерами все происходящее с «Рубином» не объяснить. Есть понимание, что глубина состава была не готова. Уровень готовности игроков на вторых ролях оказался низким. Отсюда и получается завал команды», - приводит слова Билялетдинова.

В составе красноярской команды дубль оформил нападающий Андрей Окладников (12-я и 32-я минуты), помимо него забил полузащитник Никита Глушков (39). У казанского клуба голом отличился форвард Герман Онугха (86).

Таким образом, «Енисей» установил новое достижение клуба, выйдя в полуфинал Кубка России.

Напомним, что накануне московское «Динамо» обыграло «Балтику», два других четвертьфинала «Алания» - «Зенит» и ЦСКА - «Спартак» пройдут сегодня.

Полуфинальные пары определятся в завтрашней жеребьевке.