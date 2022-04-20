Рангник рассказал, что поможет «МЮ» вернуться на прежний уровень

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Я согласен, это унизительно. Но мы должны признать, что «Ливерпуль» опережает «МЮ» на шесть лет.

Вспомните, как Юрген Клоп пришел в команду. Клуб сразу же пошел на изменения, что и помогло команде выйти на новый уровень. Я считаю, мы должны поступить также в течение двух следующих трансферных окон», – приводит слова немца Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ «МЮ» занимает шестое место, набрав 54 очка. В активе «красных» – 76 баллов и первая позиция.

Добавим, что по окончании нынешней кампании Рангник покинет тренерский пост и займет должность в структуре клуба. По данным СМИ, на его место придет наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.