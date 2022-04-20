Роналду возобновил тренировки после смерти сына

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, португальский футболист присутствовал на сегодняшней тренировке.

Напомним, 18 апреля нападающий сообщил ужасную новость: у его возлюбленной, Джиорджины Родригес, возникли проблемы во время родов. Девушка ждала близнецов, однако, врачи не смогли спасти ребенка. Мальчик умер в больнице. С девочкой, как отметил игрок, все в порядке.

Добавим, что ближайший матч в АПЛ «красные дьяволы» проведут 23 апреля. В этот день им предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом».