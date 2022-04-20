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ЦСКА – «Спартак»: стартовые составы на четвертьфинал Кубка России

Главным арбитром встречи выступит Владимир Москалев из Воронежа.
ЦСКА – «Спартак»: стартовые составы на четвертьфинал Кубка России
20 апреля 2022 18:38
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Д.Тырин / ПФК ЦСКА

Сегодня, 20 апреля, московский ЦСКА примет «Спартак» в ¼ финала Кубка России. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Кофрие, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.

Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Шитов, Соболев.

В последний раз ЦСКА и «Спартак» встречались 22 февраля. Матч 19-го тура РПЛ завершился победой красно-синих со счетом 2:0.

источник: «Советский спорт»
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