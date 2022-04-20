«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Алании» в серии пенальти

Матч ¼ финала Кубка России «Алания» – «Зенит» завершился сенсационным поражением питерской команды.
Подопечные Сергея Семака не смогли сломить сопротивление владикавказского клуба (2:2) и уступили сопернику в серии пенальти (5:6).
Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.
Добавим, что соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки.
Кубок России. Четвертьфинал
«Алания» – «Зенит» – 2:2 (0:0)
Голы: 1:0 – 55 Гурциев, 1:1 – 71 Дуглас Сантос, 1:2 – 81 Сергеев, 2:2 – 90 Гиоргобиани.
«Алания»: Солдатенко, Багаев, Шавлохов, Бутаев, Засеев (Цараев, 69), Кобесов (Машуков, 69), Хугаев, Хосонов, Хабалов (Кобесов, 69), Гурциев (Гиоргобиани, 77), Хубулов (Хадарцев, 77).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Адамов (Дуглас Сантос, 46), Алип, Круговой, Кузяев, Барриос, Вендел (Сутормин, 90), Ерохин (Юри Алберто, 66), Мостовой (Малком, 76), Дзюба (Сергеев, 66).
Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5.
Предупреждения: Шавлохов (26), Кобесов (39), Засеев (59), Кочиев (59), Хубулов (74).