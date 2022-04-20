Герман Онугха: Когда ты понимаешь, что уже вылетаешь из Кубка, особой радости от гола нет

Нападающий «Рубина» Герман Онугха поделился мыслями после поражения своей команды от «Енисея» в четвертьфинале Кубка России (1:3). Онугха стал автором единственного гола «Рубина» в этой игре.

«Когда ты уже понимаешь, что вылетаешь из Кубка, забиваешь за три минуты до конца, проигрываешь 1:3, поэтому особой радости нет. Но нападающему все равно важно забивать», - приводит слова Онугхи пресс-служба казанцев.

В составе красноярской команды дубль оформил нападающий Андрей Окладников (12-я и 32-я минуты), помимо него забил полузащитник Никита Глушков (39). У казанского клуба голом отличился форвард Герман Онугха (86).

Таким образом, «Енисей» установил новое достижение клуба, выйдя в полуфинал Кубка России.

Напомним, что накануне московское «Динамо» обыграло «Балтику», два других четвертьфинала «Алания» - «Зенит» и ЦСКА - «Спартак» пройдут сегодня.

Полуфинальные пары определятся в завтрашней жеребьевке.