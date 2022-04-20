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Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

Петербургский клуб уступил «Алании».
20 апреля 2022 20:12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против «Алании» (2:2, по пенальти - 6:5).

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти - это и лотерея и мастерство»,- приводит слоова Семака пресс-служба петербургского клуба.

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.

Добавим, что соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки.

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