Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против «Алании» (2:2, по пенальти - 6:5).

«Получилась настоящая кубковая игра. Много борьбы, единоборств. Все это держало в напряжении до конца матча. Серия пенальти - это и лотерея и мастерство»,- приводит слоова Семака пресс-служба петербургского клуба.

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.

Добавим, что соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки.