«Спартак» в большинстве обыгрывает ЦСКА после первого тайма матча в Кубке России

В эти минуты завершился первый тайм четвертьфинала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Со счетом 1:0 ведут красно-белые.

В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола.

Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля былд удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку.