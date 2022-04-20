Гогниев после победы над «Зенитом» заявил, что «Алания» готова к игре в РПЛ

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев после победы над «Зенитом» (1:1, по пенальти - 6:5). в четвертьфинале Кубка России заявил, что его команда способна составить конкуренцию в РПЛ.

«Хочу сказать, что ФНЛ - непростой турнир. В РПЛ скорости в разы выше, но были готовы к этому. Но нам хочется играть в РПЛ. Эта игра показала, что мы можем», - приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.

Добавим, что соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки.