Сергеев – о поражении от «Алании»: В раздевалке «Зенита» шоковое состояние

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после поражения от «Алании» (2:2, серия пенальти – 5:6) в четвертьфинале Кубка России.

В частности, он заявил, что соперник выступил на уровне РПЛ и заслужил выхода в следующую стадию турнира.

«Сегодня «Зениту» не повезло: гол на 90-й минуте и серия пенальти, а это лотерея. Больше повезло «Алании», поздравляю их с выходом в полуфинал.

Шоковое ли состояние в раздевалке? Конечно», – добавил Сергеев для Sport24.ru.

Соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки. К слову, ранее команда Спартака Гогниев выбила из Кубка России тульский «Арсенал» (1:0) и «Уфу» (2:0).