Круговой - о вылете «Зенита» из Кубка России от «Алании»: Такое дерьмо иногда случается

Защитник «Зенита» Данил Круговой извинился перед болельщиками после вылета из Кубка России. В четвертьфинале питерцы уступили «Алании» (2:2, 5:6 по пенальти).

«Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое дерьмо иногда случается. Спасибо каждому за поддержку», - написал Круговой в своем телеграм-канале.

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.

Добавим, что соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки.