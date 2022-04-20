«Челси» - «Арсенал»: Лукаку выйдет в старте хозяев

Сегодня, 20 апреля, состоится перенесенный матч 25-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». Стали известны стартовые составы команд.
«Челси»: Менди, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Лофтус-Чик, Канте, Маунт, Вернер, Лукаку.
«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Холдинг, Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Сака, Смит-Роу, Нкетиа.
Отметим, что в турнирной таблице «аристократы» располагаются на третьем месте с 62 очками, на счету «канониров» пятая строчка и 54 балла.
источник: «Советский спорт»