Стали известны все полуфиналисты Кубка России сезона-2021/22

Сегодня, 20 апреля, после окончания матча между ЦСКА и «Спартаком» (0:1) стали известны все полуфинальные пары Кубка России-2021/22.
В следующую часть турнира пробились: московское «Динамо», обыгравшее «Балтику» в выездном матче (2:1), «Спартак», который одолел ЦСКА в очном поединке (1:0), а также владикавказская «Алания» (»Зенит» 3:2) и красноярский «Енисей» (»Рубин» 3:1)
Жеребьевка 1/2 финала состоится 21 апреля.
Полуфиналы пройдут 11 мая. Финал Кубка России запланирован на 29 мая.
источник: «Советский спорт»