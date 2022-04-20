Валерий Газзаев: Надеюсь, увижу «Аланию» в финале Кубка России

Известный российский специалист Валерий Газзаев признался, что он хочет видеть владикавказскую «Аланию» в Российской премьер-лиге по истечении нынешнего сезона.

«Поздравляю «Аланию» с победой, они ее полностью заслужили. Команда Гогниева на протяжении всего матча демонстрировала хороший уровень игры. Победил тот, кто больше этого хотел.

Надеюсь, что увижу «Аланию» в финале Кубка России. Буду болеть за ребят. Хотел бы видеть «Аланию» в РПЛ? Конечно! Сегодня они показали, что смогут играть на уровне чемпионата России. Шансы у них на это еще есть», — сказал Газзаев «РБ-Спорт».

В следующую часть турнира пробились: московское «Динамо», обыгравшее «Балтику» в выездном матче (2:1), «Спартак», который одолел ЦСКА в очном поединке (1:0), а также владикавказская «Алания» (»Зенит» 3:2) и красноярский «Енисей» (»Рубин» 3:1)

Жеребьевка 1/2 финала состоится 21 апреля.