Александр Самедов: Матч «Спартака» и «Динамо» был бы хорошим финалом Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями после матча 1/4 финала между ЦСКА и «Спартаком» (0:1).

«Дерби оправдало мои ожидания! Очень эмоционально. Хорошая игра, понравилась. Держала до последней минуты. Теперь «Спартак» и «Динамо» — фавориты Кубка. Они в разных сетках, поэтому этот матч был бы хорошим финалом!»», — сказал Самедов «Чемпионату».

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» на выезде оказался сильнее ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Ранее московское «Динамо» одолело «Балтику» в серии пенальти (2:1).