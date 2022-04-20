Пономарев раскритиковал оборону ЦСКА в матче со «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на домашнее поражение красно-синих в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Не нравится, как играют в обороне. Все гуляют как попало, подстраховка отсутствует. Пенальти? Бийол сыграл согнутой рукой, одиннадцатиметровый точно поставили. Конечно, двоякое впечатление, за такую игру рукой жалко давать пенальт», - приводит слова Пономарева «СЭ».

В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола.

Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку.

В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.