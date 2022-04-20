Гол Головина позволил «Монако» обыграть «Ниццу» в домашней встрече Лиги 1

Сегодня, 20 апреля, на стадиона «Луи II» состоялась встреча 33-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Ниццей». Победу одержали «монегаски» со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил российский полузащитник Александр Головин на второй добавленной минуте к первому тайму. Таким образом, россиянин забил второй гол в текущем сезоне в 21 проведенной игре за клуб.

После этой игры «Монако» расположилось на четвертом месте в таблице Лиги 1 с 56 очками, на счету «Ниццы» шестая строчка и 54 балла.

Следующий матч подопечные Филиппа Клемана проведут 23 апреля на выезде против «Сент-Этьена», а «Ницца» примет «Труа» на следующий день.

Лига 1

33-й тур

«Монако» - «Ницца» 1:0

Голы: Головин 45+2