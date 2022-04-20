«Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» и опередил «Барселону» в борьбе за второе место в Примере

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялась встреча 33-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетико» и «Гранадой». Игра завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, «матрасники» набрали 61 балл и заняли промежуточное второе место в таблице Примеры, опередив «Барселону» (60), которая имеет на два матча в запасе. «Гранада» идет на 18-й строчке с 30 очками.

Следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут 30 апреля в гостях против «Атлетика», а «Гранада» на следующий день примет «Сельту».

Ла Лига

33-й тур

«Атлетико» - «Гранада» 0:0

«Атлетико»: Облак, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Суарес, 46), Льоренте (Симеоне, 90), Карраско, Коке, де Пауль, Серрано (Врсалько, 46), Гризманн (Матеус Кунья, 70), Корреа (Лоди, 66).

«Гранада»: Луиш Машимиану, Кини, Диас, Дуарте, Эскудеро, Пуэртас (Раба, 85), Милья, Петрович, Кольядо (Монторо, 76), Мачис (Узуни, 62), Суарес (Бакка, 76).

Предупреждения:

Кини (3), Рейнилду (29), Савич (45), Эскудеро (58), Диас (74), де Пауль (78), Пуэртас (83), Врсалько (85), Дуарте (90).