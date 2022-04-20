Андрей Червиченко: Игрокам «Спартака» в матче с ЦСКА оценка 6.0 за артистизм

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

«Спартак» в первом тайме понравился больше: давил, атаковал, но и игроки больше плакали и падали. За артистизм вообще оценка 6.0», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола.

Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку.

В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.