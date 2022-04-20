Березуцкий объяснил, с чем связан спад ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал тот факт, что армейцы не могут победить четыре матча подряд.

«У команды спад — это очевидно. Это связано с состоянием. Большое количество футболистов пропускали три-четыре дня, неделю. Этот месяц нельзя занести нам в актив. Мы знаем, что Дзагоев — игрок эпизода, но любой игрок должен давать большой объем. Сейчас для Дзагоева это тяжело делать», — передает слова Березуцкого «Чемпионат».

Отметим, что ЦСКА идет на третьем месте в чемпионате России с 44 очками. В четвертьфинале Кубка России подопечные Алексея Березуцкого уступили «Спартаку» со счетом 1:0.