Георгий Джикия: Победа в Кубке России спасет сезон для «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что победа в Кубке России спасет сезон, в котором красно-белые уже не могут претендовать на медали в РПЛ.

«Победа в кубке спасет сезон. Про ЛЕ уже забыли, но победить хотим. В Лужниках я последний раз там играл со сборной, отлично, если сыграем там в финале. Главное туда попасть», - приводит слова Джикии Sport24.

Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола. Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев.

Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте. В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку. В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.