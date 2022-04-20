Головин прокомментировал победный матч с «Ниццей», в котором он был признан лучшим игроком встречи

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал выигранный матч с «Ниццей» в рамках 33-го тура французской Лиги 1 (1:0).

«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс, в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения.

Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — сказал Головин Sport24.

Единственный мяч в этой встрече забил российский полузащитник Александр Головин на второй добавленной минуте к первому тайму. Таким образом, россиянин забил второй гол в текущем сезоне в 21 проведенной игре за клуб.

После этой игры «Монако» расположилось на четвертом месте в таблице Лиги 1 с 56 очками, на счету «Ниццы» шестая строчка и 54 балла.