Самюэль Жиго: «Спартак» - это лучшее время в моей карьере

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился эмоциями после победы над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (1:0).

«Знаю, что кубок - последний шанс для меня взять трофей со «Спартаком». Мы должны идти к этому шаг за шагом. Мы провели хорошую игру, будем бороться снова и снова. «Спартак» - это лучшее время в моей карьере», - приводит слова Жиго Sport24.

Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола. Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев.

Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте. В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку. В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.