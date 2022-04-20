«Арсенал» одолел «Челси» в выездном матче АПЛ и прервал серию из трех поражений кряду

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся перенесенный матч 25-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». Победу одержали «канониры» со счетом 4:2.
Голы в составе «аристократов» забили Тимо Вернер (17-я минута) и Сезар Аспиликуэта (32). У победителей отличились Эдди Нкетиа (13, 57), Эмил Смит-Роу (27) и Букайо Сака (90+2).
«Арсенал» прервал серию из трех поражений подряд и остался на пятой строчке АПЛ с 57 очками. На счету «Челси» третья позиция и 62 балла.
Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут 24 апреля дома против «Вест Хэма», а «Арсенал» примет днем ранее «Манчестер Юнайтед».
АПЛ
25-й тур
«Челси» - «Арсенал» 2:3
Голы: Вернер 17, Аспиликуэта 32, - Нкетиа 13, 57, Смит-Роу 27, Сака 90+2
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен (Тиаго Силва, 46), Сарр, Джеймс, Алонсо (Зиеш, 81), Канте, Лофтус-Чик, Маунт, Лукаку (Хавертц, 60), Вернер.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Соареш, 75), Нкетиа (Мартинелли, 70), Сака.
Предупреждения:
Сарр (65), Маунт (84), Габриэл (90), Аспиликуэта (90).