Месси не намерен покидать «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси определился с планами на будущее. Об этом пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, 34-летний аргентинец останется в команде на следующий сезон. Футболист не понимает, что побудило СМИ к публикациям о его недовольстве.

Ранее сообщалось, что нападающий несчастлив Париже, а его жена хочет уехать из французской столицы. По некоторым данным, дети игрока так и не адаптировались к жизни в новой стране.

Напомним, Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года. Он подписал контракт до 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого аргентинец выступал за «Барселону».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 форвард провел 21 матч, забил три гола и отдал 13 голевых передач.