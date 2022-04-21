«Реал» обыграл в гостях «Осасуну» несмотря на два нереализованных пенальти Бензема

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Эль Садар» состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом». Победу праздновали «сливочные» со счетом 3:1.

Единственный гол у «Осасуны» забил Анте Будимир (13-я минута). У «Реала» отличились Давид Алаба (12), Марко Асенсио (45) и Лукас Васкес (90+6).

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти укрепили преимущество в таблице Примеры. На их счету 78 баллов и первая строчка, у «Осасуны» девятая позиция и 44 очка.

Следующий матч «Реал» проведет 26 апреля в гостях против «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов, а «Осасуна» отправится в гости для встречи с «Эльче» 1 мая.

Ла Лига

33-й тур

«Осасуна» - «Реал» М 1:3

Голы: Будимир 13, - Алаба 12, Асенсио 45, Васкес 90+6