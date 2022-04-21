Спартак Гогниев - о матче с «Зенитом: Моя команда доказала, что она самая сильная

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал победный матч с «Зенитом» (3:2 сп) в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Очень хороший матч. Да, в последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, моя команда доказала, что она самая сильная. Хочу поздравить болельщиков. Мы на этом не останавливаемся, будем двигаться дальше.

Кстати, насколько я знаю, сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта. Работа просто так не уходит, мы хотим играть в РПЛ», — сказал Гогниев на пресс-конференции.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2.

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко в серии послематчевых пенальти. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.

Добавим, что соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки.