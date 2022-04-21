Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ: «Манчестер Сити» знает, что нужно делать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:0) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ.

«До конца АПЛ остался месяц, и мы знаем, что нам нужно делать. Если мы потеряем два очка, «Ливерпуль» станет чемпионом. Впереди у нас по-настоящему непростые матчи. За последние пять лет мы проделали поразительную работу», - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В составе победителей отличились Рияд Марез (53-я минута), Фил Фоден (65-я) и Бернарду Силва (82-я).

Таким образом, «МС» с 77 очками вернулся на первую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Брайтон» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 40 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Уотфорд» (23 апреля), а «Брайтон» сыграет на своем стадионе против «Саутгемптона» (24 апреля).