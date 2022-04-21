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Тухель считает, что «Челси» проиграл «Арсеналу» из-за непозволительного количества ошибок

Встреча завершилась со счетом 4:2.
21 апреля 2022 09:28

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после поражения своей команды от «Арсенала» в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Такое количество ошибок в двух домашних матчах подряд на таком уровне просто непозволительно. Вы такого нигде не увидите - только у нас. Играя таким образом, нельзя побеждать», - приводит слова Тухеля BBC.

Голы в составе «аристократов» забили Тимо Вернер (17-я минута) и Сезар Аспиликуэта (32). У победителей отличились Эдди Нкетиа (13, 57), Эмил Смит-Роу (27) и Букайо Сака (90+2).

«Арсенал» прервал серию из трех поражений подряд и остался на пятой строчке АПЛ с 57 очками. На счету «Челси» третья позиция и 62 балла.

Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут 24 апреля дома против «Вест Хэма», а «Арсенал» примет днем ранее «Манчестер Юнайтед».

источник: BBC
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