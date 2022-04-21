Капелло сравнил Головина с Модричем: Один из самых талантливых российских игроков

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло после матча 33-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей» (1:0) признался, что высоко оценивает потенциал полузащитника Александра Головина.

«Головин - один из самых талантливых российских игроков. Его стиль игры и владение правой ногой чем-то напоминают Модрича», - приводит слова Капелло Sport24.

Единственный мяч в этой встрече забил российский полузащитник Александр Головин на второй добавленной минуте к первому тайму. Таким образом, россиянин забил второй гол в текущем сезоне в 21 проведенной игре за клуб.

После этой игры «Монако» расположилось на четвертом месте в таблице Лиги 1 с 56 очками, на счету «Ниццы» шестая строчка и 54 балла.