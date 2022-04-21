Защитник «Спартака» Классен заявил, что победа над ЦСКА была самой важной в его карьере

Защитник «Спартака» Леон Классен поделился эмоциями после победы над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (1:0).

«Это самая важная и эмоциональная победа в моей карьере. Задача на остаток сезона - взять Кубок России и побеждать в каждой игре чемпионата», - приводит слова Классена «Матч ТВ».

Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола. Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку. В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.