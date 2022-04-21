Кержаков объяснил, почему поддерживал вратаря «Алании» во время серии пенальти в Кубке России

Вратарь «Зенита» дал комментарий после вылета из Кубка России. В четвертьфинале питерцы уступили «Алании» (2:2, 5:6 по пенальти). Голкипер оъяснил, почему поддерживал коллегу из владикавказской команды перед серией пенальти.

«Вратарская солидарность. Тем более в серии пенальти — это нормальное явление. И ничего особенного в этом нет. Один хлеб едим», - приводит слова Михаила «Матч ТВ».

Команда Спартака Гогниева прошла в полуфинал благодаря сэйву вратаря Ростислава Солдатенко. Он отбил удар в исполнении полузащитника Даниила Кругового.

Добавим, что соперник «Алании» по полуфиналу определится в ходе жеребьевки.