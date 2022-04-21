Советник Федуна Камоцци выразил уверенность в том, что «Спартак» выиграет Кубок России

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился эмоциями после победы красно-белых в четвертьфинальном матче Кубка России с ЦСКА (1:0).

Отметим, что в составе подопечных Паоло Ваноли гол забил полузащитник Зелимхан Бакаев, удачно реализовавший 11-метровый удар на отличившийся на 21-й минуте.

– Весь матч прошел хорошо! Было выбрано правильное направление. Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения. Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», – цитирует Камоцци «Чемпионат».

Добавим, что жеребьевка полуфинальной стадии Кубка России состоится сегодня, 21 апреля, в 20:55 мск. Игры данного этапа турнира пройдут 11 и 12 мая, а финальная встреча – 29 мая.

В прошлом розыгрыше Кубка России победу одержал «Локомотив», обыгравший «Крылья Советов» (3:1) в финальном матче.