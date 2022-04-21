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Дмитрий Губерниев: «Спартаку» ловить в РПЛ уже давно нечего. Кубок бы выстрадать

Накануне красно-белые обыграли ЦСКА.
21 апреля 2022 10:43

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале Кубка России.

«Спартаку ловить в чемпионате уже давно нечего. Кубок бы выстрадать. Игры в матче с ЦСКА было немного. Когда ушел Бакаев, совсем не было», - написал Губерниев в телеграм-канале.

Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола. Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку. В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.

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