Игрок «Алании» Гиоргобиани объяснил причины победы над «Зенитом» в матче 1/4 финала Кубка России

Атакующий полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани подвел итоги четвертьфинального матча Кубка России, в котором его команда победила «Зенит» (2:2, 6:5 пен.).

Отметим, что в прошедшей встрече 24-летний хавбек отличился забитым мячом со штрафного удара на 92-й минуте, сравняв счет и переведя игру в серии пенальти.

– Мы по игре смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать «Зениту» демонстрировать свою игру. Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет, и они все время с мячом. Я думаю, что в этом и был наш успех, – цитирует Гиоргобиани «Чемпионат».

Добавим, что в сезоне-2021/22 Гиоргобиани забил семь голов и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Аланию». Его команда занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 55 очков.

Жеребьевка полуфинальной стадии Кубка России состоится сегодня, 21 апреля, в 20:55 мск. Игры данного этапа турнира пройдут 11 и 12 мая, а финальная встреча – 29 мая.