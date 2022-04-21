«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении тен Хага после матча 34-го тура АПЛ с «Арсеналом»

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о том, что новым главным тренером команды станет Эрик тен Хаг, ныне возглавляющий «Аякс».

Как утверждает The Mirror, официальная информация по поводу назначения 52-летнего специалиста будет опубликована 23 апреля после матча 34-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

Ранее стало известно, что наставник подпишет с «красными дьяволами» трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов. Его действующее соглашение с амстердамцами рассчитано до конца сезона-2022/23.