Черевченко допустил, что Габулов мог повлиять на его уход с поста главного тренера «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу своего ухода из подмосковного клуба.

Отметим, что 22 февраля команда РПЛ договорилась с 47-летним специалистом по поводу досрочного расторжения контракта. На его место был назначен Сергей Юран.

– Я не знаю, кто там решения принимал. Честно, не в курсе. Там все спонтанно получилось, я сразу согласился уйти. Потому что хотел уходить. Может, Габулов решения принимал, – приводит слова Черевченко «РБ-Спорт».

Добавим, что Владимир Габулов занимает пост генерального директора «Химок». В данный момент клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков по итогам 25 сыгранных туров.

24 апреля подмосковная команда сыграет на своем поле против «Крыльев Советов».