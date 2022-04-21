Дрогба и Агуэро были включены в Зал славы АПЛ

Пресс-служба АПЛ сообщила о том, что в Зал славы лиги вошли восемь экс-футболистов.

В частности, речь идет о таких игроках, как нападающие Дидье Дрогба («Челси») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Отметим, что на счету ивуарийского футболиста 104 забитых мяча и 64 результативных передачи в 254 матчах в АПЛ. В составе «аристократов» он стал четырехкратным чемпионом Англии.

Что касается Агуэро, то аргентинский игрок вместе с «горожанами» завоевал пять чемпионств АПЛ, отличившись 184 голами и 55 ассистами в 275 встречах в рамках английского первенства.

Помимо Дрогба и Агуэро, в Зал славы АПЛ вошли: Патрик Виейра и Иан Райт (оба – «Арсенал»), Петер Шмейхель, Пол Скоулз и Уэйн Руни (все – «Манчестер Юнайтед»), а также Венсан Компани («Манчестер Сити»).