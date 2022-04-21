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В «Сочи» заявили, что действия форварда «Локомотива» Кухты угрожали жизни игроку клуба Родриго

Бразильский футболист получил перелом ребра по итогам встречи с железнодорожниками.
21 апреля 2022 12:49
автор: Владислав Корегин

«Сочи» опубликовал заявление, в котором клуб прокомментировал инцидент матча 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

Отметим, что во втором тайме прошедшей встречи форвард железнодорожников Ян Кухта наступил коленом на живот защитника сочинцев Родриго. В ответ футболист южан сбил соперника с ног. В конечном итоге главный арбитр игры Василий Казарцев удалил обоих футболистов с поля.

– Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока, – говорится в заявлении «Сочи».

Также в южном клубе добавили, что по итогам медицинского обследования у Родриго был диагностирован перелом ребра.

Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Локомотив» идет шестым (38 очков). При этом у москвичей есть одна игра в запасе.

источник: ФК «Сочи»
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