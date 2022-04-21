Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы «Лукойла»

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов принял решение отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании.

Отметим, что «Лукойл» является главным спонсором «Спартака». Алекперов владеет 36,8% акций клуба. Он бизнес-партнер владельца «Спартака» Леонида Федуна, который приобрел команду в 2004 году.

Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. В середине первого тайма главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой со стороны полузащитника Яки Бийола. Стандарт уверенно реализовал хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев. Таким образом, российский футболист вывел гостей вперед – 1:0. Это случилось на 21-й минуте.

В концовке тайма за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек армейцев Жан-Филипп Гбамен. Он совершил грубый фол против хавбека красно-белых Романа Зобнина и получил вторую желтую карточку. В итоге «Спартак» в пробился в полуфинал турнира.