Газзаев назвал полузащитника ЦСКА Языджи средним футболистом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу игры атакующего полузащитника армейцев Юсуфа Языджи.

Отметим, что вчера, 20 апреля, красно-синие минимально уступили «Спартаку» в матче 1/4 финала Кубка России. Турецкий футболист не может забить за москвичей уже вторую встречу кряду.

– Языджи по европейскому уровню – средний игрок. Да, первые матчи он выдал на эмоциях. Плюс, удача тоже сопутствовала. Но последние три игры и эмоции не те, и техника не та. Тренеру нужно с них спросить. А когда одну-две игры сыграл и в носу ковыряешься – это не дело, – цитирует Газзаева Sport24.

Отметим, что Языджи пополнил состав ЦСКА 19 января этого года на правах аренды из «Лилля» до конца сезона-2021/22. С тех пор он отыграл за клуб девять матчей, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

В данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка после 25 сыгранных туров.