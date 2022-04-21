Эрик тен Хаг официально возглавит «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг займет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона.

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», руководство клуба подписало с 52-летним специалистом контракт на три года. При этом в соглашении был прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. После 33 сыгранных туров в АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.