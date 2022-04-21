«Локомотив» заявил, что действия Кухты не могли привести к перелому ребра защитника «Сочи» Родриго

В «Локомотиве» отреагировали на заявление «Сочи», в котором говорится о том, что защитник южан Родриго получил перелом ребра по итогам матча 25-го тура чемпионата России (2:2).

Отметим, что сегодня, 21 апреля, сочинцы заявили, что форвард железнодорожников Ян Кухта нанес данную травму бразильскому футболисту во второй тайме очной встречи.

– Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родриго. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара, – говорится в заявлении московской команды.

Также красно-зеленые добавили, что если к моменту столкновения футболистов у Родриго уже была травма, то необходимо обратиться к медицинской бригаде «Сочи», допустившей ситуацию, при которой бразилец продолжил игру с повреждением.

Напомним, что во втором тайме матча «Сочи» – «Локомотив» Кухта наступил коленом на живот Родриго. В ответ футболист южан сбил соперника с ног. В конечном итоге главный арбитр игры Василий Казарцев удалил обоих игроков с поля.