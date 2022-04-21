Эрик тен Хаг прокомментировал подписание контракта с «Манчестер Юнайтед»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после подписания контракта с английским клубом.

«Для меня большая честь возглавить «Манчестер Юнайтед». Я с нетерпением жду новых испытаний на новом месте. Я знаю историю этого великого клуба и знаю, с какой страстью его поддерживают фанаты. Я настроен развивать команду и добиться с ней успеха, которого она заслуживает», - заявил тен Хаг в интервью клубной пресс-службе «МЮ».

Ранее сообщалось, что руководство клуба подписало с 52-летним специалистом контракт на три года. При этом в соглашении был прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, что тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Нидерландов.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. После 33 сыгранных туров в АПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.