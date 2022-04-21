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Агент полузащитника «Динамо» Моро: Пока непонятно, сыграет ли Никола до конца текущего сезона

Хорватский футболист получил травму в матче 1/4 финала Кубка России с «Балтикой» (1:1, 5:4 пен.).
21 апреля 2022 14:03
автор: Владислав Корегин

Агент Никки Вуксан, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Николы Моро, рассказал о том, когда игрок сможет восстановиться от травмы, полученной в матче 1/4 финала Кубка России с «Балтикой» (1:1, 5:4 пен.).

Отметим, что в прошедшей встрече 24-летний хорват разбил нос во время столкновения с игроком калининградцев Максимом Тишкиным. Из-за данного повреждения футболист не смог продолжить игру и был заменен на форварда Вячеслава Грулева.

– Да, травма Николы выглядела неприятно. Я пока не знаю, когда он вернется, но он из Хорватии, поэтому это должно произойти скоро, ха-ха. Сыграет ли он до конца сезона? Пока непонятно, – цитирует агента Sport24.

Добавим, что в текущем сезоне Моро принял участие в 28 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил два гола и отдал два результативных паса.

источник: Sport24.ru
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