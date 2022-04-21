Три игрока «Спартака» вошли в символическую сборную матчей 1/4 финала Кубка России

Пресс-служба РФС опубликовала символическую сборную четвертьфинальных матчей Кубка России сезона-2021/22.

Отметим, что в состав были включены три игрока, выступающие за «Спартак», а именно защитники Георгий Джикия и Самюэль Жиго, а также хавбек Зелимхан Бакаев.

Добавим, что вчера, 21 апреля, подопечные Паоло Ваноли одержали гостевую победу над ЦСКА (1:0). Автором единственного гола в составе красно-белых стал Бакаев, удачно реализовавший 11-метровый удар на 21-й минуте.

Сборная матчей 1/4 финала Кубка России выглядит следующим образом:

Вратарь: Ростислав Солдатенко («Алания»);

Защитники: Георгий Джикия, Самуэль Жиго (оба – «Спартак»), Мингиян Бевеев («Енисей»);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Александр Зотов («Енисей»), Денис Макаров («Динамо»), Ильнур Альшин («Балтика»);

Нападающие: Батраз Гурциев, Николай Гиоргобиани (оба – «Алания»), Андрей Окладников («Енисей»).

Напомним, что в полуфинальную стадию Кубка России вышли две команды «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьевка данного этапа турнира пройдет сегодня, 21 апреля, в 20:55 мск.