Джикия надеется, что Бакаев останется в «Спартаке» по окончании сезона-2021/22

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил свое мнение по поводу своего партнера по команде – атакующего хавбека Зелимхана Бакаева.

Отметим, что действующий контракт 25-летнего россиянина с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года. При этом сам футболист неоднократно заявлял о желании продолжить свои выступления в команде.

– Я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку», – цитирует Джикию «РБ-Спорт».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 30 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.