Серена Уильямс и Хэмилтон вложили деньги в компанию, которая может купить «Челси»

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс вложили по 10 млн фунтов в компанию бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона, сообщает RT.
Данная организация вместе с главой World Athletics Себастьяном Коу сделала предложение по покупке «Челси».
Напомним, что 2 марта владелец клуба Роман Абрамович объявил о его продаже. По слухам, он хочет выручить за «синих» около 3 млрд долларов.
источник: «RT на русском»